هل مصير ابن سلمان مرتبط بلقاء بايدن خلال زيارته للسعودية؟

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وخرج بايدن وقال إنه لن يقابل إبن سلمان شخصيًا، بل ضمن لقائه بقادة الدول الذين سيشاركون في قمة تستضيفها الرياض.

وغرد "سليمان الفهد" تعليقا على تصريحات بايدن: الصهيوني المخضرم بايدن استخدم ابن سلمان كأداة لتنفيذ طلباته. ولما نفّذها ابن سلمان وطبع مع الصهانية، صرّح بايدن بـأنّه لن يأتي للمملكة للقائه أي ذلٍ أصاب ابن سلمان.

بدوره علق "محمد قاضي": تخيل لما واحد يدخل بيتك وما يرضى يشوفك او حتى يكلمك.. بايدن وبن سلمان بإختصار.

أما "محمود أنور" فغرد: على الرغم من أن بايدن يسافر إلى المملكة العربية السعودية للاستنجاد في مواجهة أزمة الطاقة العالمية التي أشعلتها الحرب الأوكرانية الروسية، لكن يجب ألا ننسى أن مصير بن سلمان ما زال بكفّ الولايات المتحدة من أجل اعتلائه العرش السعودي.