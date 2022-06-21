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هل مصير ابن سلمان مرتبط بلقاء بايدن خلال زيارته للسعودية؟

الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

يبدو أن الرئيس الأميركي جو بايدن لم يستطع حتى اللحظة إقناع الأميركيين بالأسباب التي تقف وراء زيارته للسعودية ولقائه المحتمل مع وليِّ عهدها محمد بن سلمان.

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وخرج بايدن وقال إنه لن يقابل إبن سلمان شخصيًا، بل ضمن لقائه بقادة الدول الذين سيشاركون في قمة تستضيفها الرياض.

وغرد "سليمان الفهد" تعليقا على تصريحات بايدن: الصهيوني المخضرم بايدن استخدم ابن سلمان كأداة لتنفيذ طلباته. ولما نفّذها ابن سلمان وطبع مع الصهانية، صرّح بايدن بـأنّه لن يأتي للمملكة للقائه أي ذلٍ أصاب ابن سلمان.

بدوره علق "محمد قاضي": تخيل لما واحد يدخل بيتك وما يرضى يشوفك او حتى يكلمك.. بايدن وبن سلمان بإختصار.

أما "محمود أنور" فغرد: على الرغم من أن بايدن يسافر إلى المملكة العربية السعودية للاستنجاد في مواجهة أزمة الطاقة العالمية التي أشعلتها الحرب الأوكرانية الروسية، لكن يجب ألا ننسى أن مصير بن سلمان ما زال بكفّ الولايات المتحدة من أجل اعتلائه العرش السعودي.

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شاهد هاشتاغ.. هل مصير ابن سلمان مرتبط بلقاء بايدن خلال زيارته للسعودية؟

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