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صورة "عالم فيزياء عراقي مع آينشتاين".. ما حقيقتها؟!

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الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

صورة قيل إنها للعالم آلبرت آينشتاين مع عالم الفيزياء العراقي عبد الجبار عبدالله اكتسحت مواقع التواصل الاجتماعي خالقةً جدلًا كبيرًا حول حقيقتها.

العالم-منوعات

تحت عنوان "صورة نادرة تجمع العالم آينشتاين بعالم الفيزياء العراقي عبد الجبار عبدالله، وهو أول رئيس لجامعة بغداد وأحد طلاب آينشتاين"، نُشرت هذه الصورة.

ولكن بعد التحقق من الأمر، تبيّن أن الصورة مزيفة وأنها تظهر آينشتاين برفقة خمسة خريجين من جامعة يشيفيا أثناء زيارتهم ل‍معهد الدراسات المتقدمة في برينستون عام 1952.

أما عبد الجبار عبد الله (1911-1969) هو عالم فيزياء عراقي.

رُشح أستاذاً باحثاً في جامعة نيويورك بين سنتي 1952 و1955. وعام 1958 عين أميناً عاماً لجامعة بغداد وكيلاً لرئيس الجامعة.

كعضو في الطائفة المندائية، تعرض للتعذيب إذ اعتقل بعد صعود حزب البعث إلى السلطة عام 1963. وقد سُجن لمدة عام تقريباً ولَكن أُطلق سراحه فيما بعد، وسُمِح له بالسفر إلى الولايات المتحدة حيث شغل منصب أستاذ في جامعة كولورادو في بولدر، وجامعة نيويورك. وتوفي عام 1969. ولهذا العالم تمثال في معبد الصابئة المندائيـين في منطقة القادسية ب‍بغداد.

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صورة "عالم فيزياء عراقي مع آينشتاين".. ما حقيقتها؟!

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