تحركات أمريكية مريبة في سوريا.. نقل اسلحة سرا وحفر نفق يصل للعراق

العالم - سوريا

وقالت وكالة "سبوتنيك" نقلاً عن مصادر محلية بريف الحسكة، إن الاحتلال الأمريكي أدخل 30 شاحنة محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية عبر معبر الوليد البري غير الشرعي مع العراق إلى قواعده غير الشرعية بمحافظتي الحسكة ودير الزور وذلك بعد أيام من إدخال قافلة مشابهة بالعدد والعدة.

وأضافت مع القافلة الجديدة، يرتفع عدد الشاحنات الأمريكية التي أدخلها الجيش الأمريكي إلى سوريا خلال 4 أيام لـ 136 شاحنة وذلك بعد إدخال قافلة عسكرية ضخمة مكونة من عشرات الشاحنات تصل إلى 76 شاحنة، يوم الخميس الماضي 16 حزيران/ يونيو، والتي تعتبر من أضخم القوافل العسكرية إلى محافظة الحسكة قادمة من إقليم كّردستان العراق عبر معبر الوليد الحدودي غير الشرعي مع العراق.

وإشارت الى ان القوات الأمريكية تتمركز في عدد كبير من القواعد العسكرية غير الشرعية والتي تضم مطارات ومهابط مروحيات في مناطق سيطرة قوات "قسد" شرقي سوريا، خصوصاً في محافظتي الحسكة ودير الزور الغنيتين بالنفط والغاز والثروات الباطنية والقمح.

تأتي هذه التطورات العسكرية من قبل الجيش الأمريكي بعد أيام من قيام قوات الجيش الروسي والجيش العربي السوري بتعزيز مواقعها ومقراتها العسكرية بالمعدات العسكرية ومنظومات الدفاع الجوي والمدرعات العسكرية والجنود في مناطق وأرياف محافظات الحسكة والرقة وحلب، بعد تصاعد حدت التهديدات التركية بشن عملية عسكرية جديدة شرقي وشمالي سوريا.

غضب شعبي...

وفي سياق مواز، تمكن سكان قرية بريف محافظة الحسكة الغربي من طرد دوريات تابعة للمسلحين الموالين للجيش الأمريكي، وقاموا بقطع طريق عام مهم تسلكه القوافل الأمريكية.

وقالت "سبوتنيك" نقلا عن مصادر محلية بريف الحسكة، أن سكان قرية "العلي" الملاصقة لبلدة التوينة (12 كم غربي مدينة الحسكة) من أبناء قبيلة البكارة العربية، قاموا بقطع الطريق الدولي الحسكة - حلب ( m4 )، اليوم الاثنين 20 حزيران / يونيو، المار من وسط البلدة احتجاجاً منهم على قيام عنصر في استخبارات "قسد" بالاعتداء ومحاولة اعتقال أحد شبان القرية.

وتابعت المصادر أن سكان القرية تمكنوا من تخليص الشاب ثم قاموا باعتقال عنصر الاستخبارات وضربه وتكبيله وقاموا بتكسير سيارته، قبل أن تتمكن دوريات من "الاسايش" الذراع الأمني لقوات "قسد" من تخليصه من الأهالي الذين تظهروا وقطعوا الطريق العام الذي تستخدمه مدرعات وعربات الاحتلال الأمريكي.

وتشهد مناطق سيطرة الجيش الأمريكي و"قسد" الموالي له حالة من تزيدة من الغضب الشعبي والعشائري ضد ممارساتهما التي تتركز على اعتقال الشبان وزجهم في معسكرات "التجنيد الاجباري" ومنع التعليم وفرض الضرائب على سكان ومنع إيصال الأقماح لمراكز شراء الدولة وسرقة الثروات الباطنية من نفط وغاز.

نفق يربط العراق بالحسكة..

كشفت مصادر مطلعة في ريف الحسكة لوكالة "سبوتنيك" عن قيام "قسد" الموالية للجيش الأمريكي بحفر نفق يربط قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى العراقية بمناطق سيطرتهم في محافظة الحسكة السورية.

وأوضحت المصادر بأن "قسد" تنقل عبر النفق الذي يبلغ طوله نحو 12 كم، مقاتلين وأسلحة ومعدات عسكرية من العراق إلى سوريا، لافتين إلى أنه تم استخدام نحو 300 كتلة خرسانية في إنشاء النفق.

وأشارت المصادر إلى أن "قسد" أرسلت إلى سوريا مؤخراً عبر النفق، أعداداً كبيرة من المقاتلين، وذلك على خلفية إعلان تركيا عزمها إطلاق عملية عسكرية للسيطرة على مدينتي منبج وتل رفعت وهم من كوادر ومقاتلي "حزب العمال الكردستاني" التركي.

وينفذ الجيش التركي حملات عسكرية كبيرة منذ فترة طويلة في العراق وسوريا وتركيا ضد "حزب العمال الكردستاني" و"قسد".