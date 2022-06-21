وزير الدفاع التونسي يشيد بمستوى التعاون العسكري مع أسبانيا

العالم - تونس

وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة الدفاع التونسية أن الوزير التونسي عماد مميش أعرب - خلال لقائه مع سفير إسبانيا بتونس جليميرو ازديزوني - عن استعداد الوزارة لمواصلة العمل على تطوير وتعزيز العلاقات مع الجانب الأسباني بما يساهم في الارتقاء بالقدرات العملياتية للقوات المسلحة للبلدين سواء في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف من خلال مبادرة 5 + 5 دفاع أو في إطار الحوار المتوسطي مع منظمة حلف شمال الأطلسي.

من جانبه، عبر السفير الاسباني في تونس عن ارتياحه لما بلغه مستوى التعاون العسكري القائم بين البلدين، معربا عن استعداد بلاده لتعزيزه وتطويره.