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مدير مطار صنعاء يتهم العدوان باستمرار عرقلة الرحلات الجوية

مدير مطار صنعاء يتهم العدوان باستمرار عرقلة الرحلات الجوية
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكد مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف أن مطار صنعاء بكامل جاهزيته ولا يوجد أي مبررات لتأخير الرحلات.

العالم- اليمن

وفي مداخلة له مع المسيرة، اليوم الثلاثاء، أوضح الشايف أن إدارة المطار لم تستلم أي شروط أو ملاحظات للقيام بها، واستمرار تحالف العدوان في عرقلة الرحلات الجوية غير مبرر.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى التزمت الصمت حيال عرقلة العدوان للرحلات من وإلى مطار صنعاء، مؤكدا أن المنظمات الأممية لا يعنيها فتح المطار أمام المواطن اليمني لأنها تتمتع بحرية استخدام المطار ورحلاتها تصل بشكل متواصل.

ولفت إلى أن هناك جدولة للرحلات من الأردن وتم جدولة 4 رحلات ستنفذ ابتداء من الغد وحتى الأول من يوليو، مبينا أن الرحلات التي تم جدولتها تفيد المواطنين بشكل كبير وسيتم الاستفادة من حمولتها بشكل كامل على عكس الرحلات التي تمت سابقا دون جدولة.

ونوه إلى أن استمرار جدولة الرحلات والإعلان عنها يساعد في التخفيف من معاناة المسافرين وتسهيل حجوزاتهم.

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