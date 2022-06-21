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شاهد.. الحجاج الايرانيون يزورون مرقد النبي الأعظم (ص)

الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

تواصل القوافل الإيرانية نقل الحجاج الإيرانيين الى الأراضي المقدسة عبر رحلات الى مطاري المدينة المنورة وجدة ومن المقرر أن يحج نحو أربعين الف حاج ايراني في موسم الحج لهذه السنة بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا.

العالم - خاص بالعالم

انتظارهم طال سنوات لزيارة الحبيب ورؤية قبته الخضراء، تجهش الاصوات بالبكاء لأن الله حقق امنياتهم.. انهم الحجاج الايرانيون يقولون ان شعورهم لا يوصف ويذرفون الدمع عند زيارة ضريح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.

ويقول احد الحجاج الايرانيين لمراسل قناة العالم: اشعر بأنني رزقت بنعمة عظيمة حيث وفقت لزيارة الحرم النبوي الشريف، وهذا شعور لا يمكن وصفه حيث انه منقطع النظير.

محمد ابن الثلاثة والثلاثين عاما من ابناء محافظة اصفهان ولأول مرة حالفه الحظ لزيارة المرقد النبوي الشريف، يقول انه كان مشتاقا كثيرا لزيارة الرسول المسدد صلى الله عليه وآله وسلم.

ويقول محمد لمراسلنا: افضل شيء يطلبه المرء هنا هو حسن العاقبة وسعادة الدارين.

بعد زيارة تستمر 5 ايام في المدينة المنورة وبعد الاحرام يذهب الحجاج الايرانيون الى مكة المكرمة لأداء عمرة التمتع.

نحو 40 ألف حاج ايراني يؤدون المناسك هذا العام بعد انقطاع دام عامين بسبب جائحة كورونا.

298 قافلة ايرانية تأتي بضيوف الرحمن الى الديار المقدسة، وبحسب المسؤولين الايرانيين اتخذت جميع الاجراءات التنفيذية بشكل جيد وحسب التوقيت المحدد.

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