مقاومون يطلقون النار صوب منزل في كريات أربع شرق الخليل

العالم- فلسطين

وقالت وسائل إعلام عبرية إن منفذي عملية إطلاق النار في كريات أربع بالخليل انسحبا من المكان، وقوات الجيش تجري عمليات بحث وتمشيط في المكان.



وتصاعدت في الشهور الأخيرة العمليات الفدائية ضد الاحتلال الإسرائيلي، حيث قتل ما يقارب من 20 إسرائيليًّا في موجة العمليات الأخيرة، وهو ما تسبب بسقوط كيان الاحتلال وفق صحيفة يديعوت احرنوت.



ومستوطنة كريات اربع مقامة شرقي مدينة الخليل، وتعد أعلى المستوطنات بالضفة الغربية ارتفاعا عن سطح البحر، تأسست عام 1968 ويعد سكانها من أشد المستوطنين الصهاينة تطرفًا وعدوانًا بحق الشعب الفلسطيني.