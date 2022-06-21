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شولتس يتهم أوكرانيا بالتضليل وتحريف الحقائق

شولتس يتهم أوكرانيا بالتضليل وتحريف الحقائق
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

قال المستشار الألماني أولاف شولتس في مقابلة مع صحيفة Münchner Merkur ، إن ألمانيا تقدم لأوكرانيا المساعدة العسكرية اللازمة.

العالم ـ أوروبا

واتهم شولتس، الجانب الأوكراني بالتضليل وتحريف الحقائق، وأضاف: "الكثير مما يقولونه في هذا المجال ببساطة، غير صحيح. والبعض منهم لا يقدر كما يجب تعقيد القضية".

ونوه المستشار، بأن تزويد بلاده لأوكرانيا بمنظومات أسلحة أكثر تقدما، مثل مدافع الهاوتزر أو الأنظمة المضادة للطائرات، يتطلب وجود عسكريين مدربين جيدا على استخدامها، وإلا فإن هذه الأسلحة ستكون غير فعالة، بالإضافة إلى أن هذه الأنظمة تحتاج إلى ذخيرة محددة.

وأشار شولتس، إلى أن كل من يعتقد أنه يمكن شراء المعدات العسكرية من الوكالات كما هو الحال مع السيارات، مخطئ للغاية.

واختتم المستشار قائلا "أدرك أنه يجب علي أن أتحمل النقد. لكنني لن أسمح لأحد أن يبعدني عن اتباع مسار متوازن".

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شولتس يتهم أوكرانيا بالتضليل وتحريف الحقائق

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