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لجان المقاومة الفلسطينية تبارك انتصار الأسير عواودة في معركة الأمعاء الخاوية

لجان المقاومة الفلسطينية تبارك انتصار الأسير عواودة في معركة الأمعاء الخاوية
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

باركت  لجان المقاومة الفلسطينية ، مساء اليوم الثلاثاء، إنتصار الأسير المجاهد البطل خليل عواودة  في معركة الأمعاء الخاوية مؤكدة أن الأسير عواودة أثبت من خلالها أن الحقوق تنتزع إنتزاع ولا تستجدى.

العالم- فلسطين

وقالت اللجان في تصريح صحفي:" إنتصار الأسير خليل عواودة هو إنتصار لكل الحركة الأسيرة ولكل الأسرى الابطال في سجون العدو الصهيوني الغاصب".

وأضافت:" شعبنا ومقاومته الباسلة سيبقيان داعمين ومساندين للأسرى في سجون العدو ولقضيتهم العادلة ولن يتخليان عنهم حتى تحرير كافة الأسرى من سجون الظلم الصهيوني البغيض.

وعلّق الأسير المضرب خليل عواودة، اليوم الثلاثاء الموافق 21-6-2022، إضرابه المفتوح عن الطعام.

وقال نادي الأسير : "إن المعتقل خليل عواودة علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، الذي استمر لمدة 111 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ، بعد وعود وتعهدات من الاحتلال بإنهاء اعتقاله".

وأوضح نادي الأسير أنّ عواودة وصل إلى مرحلة صحية خطيرة غير مسبوقة، حيث يقبع في مستشفى "أساف هروفيه"، وأن الأعراض الظاهرة عليه تشير إلى أنّ مخاطر صحية كبيرة أصابت جسده.

وأشار النادي أن المعتقل عواودة سطّر أسمى معاني الصمود، وواجه منظومة الاحتلال بمستوياتها المختلفة على مدار 111 يومًا، خلالها تعرض لكافة أشكال التّنكيل الممنهجة والسياسات التي من شأنها استهدافه جسديًا ونفسيًا، وتمكّن على مدار هذه المدة أن يحمل رسالته ورسالة رفاقه من المعتقلين الإداريين الذين يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال.

وشدد نادي الأسير على أننا وأمام هذا الصمود المتواصل تقع علينا مسؤولية مضاعفة وكبيرة في إسناد ودعم المعتقلين الإداريين، والسعي من أجل إنهاء هذه الجريمة التي سرقت أعمار الآلاف من أبناء شعبنا وما تزال.

وبين أن هذه المعركة جاءت مكملة لنضال العشرات من الأسرى الذين خاضوا إضرابات عن الطعام، وأبقوا قضية الاعتقال الإداريّ حاضرة أمام الرأي العام العالمي، ولعل ما نشهده اليوم من مواقف واضحة على صعيد المؤسسات الحقوقية الدولية اتجاه جريمة الاعتقال الإداري، ومن يراقب تطور هذه المواقف، يجد أن لهذه الإضرابات الأثر الأساس في تحويل الرأي العام العالمي لصالح قضية المعتقلين الإداريين.

وأضاف النادي :"إنّ معركتنا ضد جريمة الاعتقال الإداريّ، معركة متواصلة لطالما استمر الاحتلال بها، خاصّة في ظل الظروف الراهنّة التي نشهد فيها تصعيدًا واضحًا من قبل الاحتلال باعتقال المزيد من مناضلينا إداريّا".

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