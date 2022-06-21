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الأمير محمد بن سلمان يصل عمّان الساعة الثامنة بعد تأخير على رحلته

الأمير محمد بن سلمان يصل عمّان الساعة الثامنة بعد تأخير على رحلته
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عند الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، بعد تأخير طرأ على رحلته.

العالم- الاردن

وكان من المفترض أن يصل بن سلمان إلى عمّان قادما من القاهرة عند الساعة السادسة والنصف مساءً.

وتأتي زيارة ابن سلمان، لعمّان، في إطار جولة خارجية، تشمل تركيا ومصر، وذلك قبيل قمة أمريكية عربية تستضيفها الرياض، منتصف يوليو/تموز المقبل.

ويشارك في القمة الأمريكية العربية؛ دول مجلس التعاون ومصر والأردن والعراق بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

علاقات حذرة

وشهدت العلاقات الأردنية السعودية، خلال السنوات القليلة الماضية، حالة حذر غير معلنة في التعامل، دفع بها تورط مستشار محمد بن سلمان، رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق “باسم عوض الله”، في قضية “الفتنة”.

دبلوماسية ملك الأردن عبد الله الثاني، وسعيه نحو تطوير مسار العلاقات مع جميع الدول، دفعته إلى أن يرفض، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية في يوليو 2021، توجيه أصابع الاتهام إلى السعودية.

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