الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢
١٠:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بايدن يؤكد حاجة الولايات المتحدة لزيادة طاقات تكرير النفط

بايدن يؤكد حاجة الولايات المتحدة لزيادة طاقات تكرير النفط
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٥١ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يجب على الولايات المتحدة زيادة طاقات تكرير النفط، مشيرا إلى أن التأكيدات بأنه لا حاجة لزيادة التكرير، خاطئة بالمطلق.

العالم-الامريكيتان

ومعلقا على رئيس شركة النفط والغاز Chevron مايكل وورث، الذي قال إن إدارة واشنطن انتقدت صناعة النفط والغاز في الغالب وشوهت سمعتها في بعض الأحيان، وأن على السلطات زيادة الإمدادات من أجل إحراز تقدم في خفض أسعار الطاقة قال بايدن يوم الثلاثاء: "لم أكن أعرف أن مشاعرهم ستتأذى بهذه السرعة. انظروا، نحن بحاجة إلى زيادة حجم تكرير (النفط)".

وأضاف بايدن أن الفكرة القائلة بعدم وجود حاجة لدى صناعة النفط والغاز لزيادة أحجام النفط "ببساطة غير صحيحة". وتابع: "نحن بحاجة إلى الخروج بشيء يسمح لهم بزيادة إعادة التدوير مع عدم التخلي عن الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة. وكلا هذين (النهجين) يقعان في نطاق الممكن".

روابط ذات صلة

كيربي: الاتصالات بين بايدن وزيلينسكي أصبحت روتينية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بايدن يؤكد حاجة الولايات المتحدة لزيادة طاقات تكرير النفط

كيربي: الاتصالات بين بايدن وزيلينسكي أصبحت روتينية

العراق... سقوط صاروخين في الموصل

واشنطن: نحن على اتصال مع روسيا في قضية المرتزقين الأمريكيين

تونس.. 'قيس سعيد' يطلب من صندوق النقد الدولي إصلاحات تراعي المجتمع

بالفيديو.. قراءة في الدبلوماسية الإقتصادية في عهد الحكومة الإيرانية الـ13