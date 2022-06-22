الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
٠٥:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. من المستفيد الرئيسي من التحالف العربي الصهيوني؟

غريب آبادي: العنصرية المنهجية في بريطانيا متجذرة في اعماق تاريخها

وصول ناقلة نفط خام الى السواحل السورية

قفزة بعدد حالات الانتحار بين الجنود الصهاينة

زلزال في أفغانستان يهز ولاية بكتيكا ويخلف المئات من القتلى والجرحى

ليبيا..تأجيل الدستور تحت تدخلات أجنبية وتقدم تفاهمات عسكرية