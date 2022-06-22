الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
٠٧:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

خروج محطة تحويل كهرباء تل تمر عن الخدمة جراء قصف تركي

خروج محطة تحويل كهرباء تل تمر عن الخدمة جراء قصف تركي
الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٨ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة "سانا" السورية بخروج محطة تحويل كهرباء تل تمر 20/66 ك. ف عن الخدمة جراء استهداف الاحتلال التركي خط الـ66 ك. ف المغذي للمحطة بقذائف المدفعية في قرية أم الكيف شمال غرب الحسكة.

العالم-سوريا

يتبع..

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

سوريا.. خروج محطة توليد الزارة عن الخدمة يسبب انقطاعا عاما

سوريا.. خروج محطة كهرباء تل تمر عن الخدمة جراء قصف تركي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

باختصار.. إيران وكازاخستان

النجباء تكذب مزاعم اختراق الامريكان للمحيط المقرب للحاج قاسم وابو مهدي

بمشاركة موريتانيا والإمارات.. المغرب ينظم تمرين وطني في ساحل المحمدية

تأثير الانتخابات على اقتصاد كيان الاحتلال "الاسرائيلي"

خروج محطة تحويل كهرباء تل تمر عن الخدمة جراء قصف تركي

العراق.. انطلاق عملية امنية في عدد من قرى ديالى