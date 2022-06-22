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انفوغرافیک.. وقائع الجلسة الرابعة لمحاكمة متزعم زمرة "تندر" الارهابية

انفوغرافیک.. وقائع الجلسة الرابعة لمحاكمة متزعم زمرة 
الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

شهدت محكمة الثورة في العاصمة الايرانية طهران وقائع الجَلْسة الرابعة لمحاكمة متزعم زمرة 'تندر' الارهابية 'جمشيد شارمهد' المتهم بالتخطيط وتنفيذ عمليات ارهابية في البلاد، وكان يدير العمليات التخريبية واغتيالات من أميركا. ووجّهت النيابة العامة لائحة اتهامات أخرى للموقوف شارمهد تتعلق بإفشاء معلومات عسكرية.

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انفوغرافیک.. وقائع الجلسة الرابعة لمحاكمة متزعم زمرة "تندر" الارهابية

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