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حقوق تنفي التنازل عن الاستحقاقات البديلة عن الكتلة الصدرية

حقوق تنفي التنازل عن الاستحقاقات البديلة عن الكتلة الصدرية
الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة "حقوق" العراقية، اليوم الأربعاء، أنها ستعمل على معالجة الانسداد السياسي في العراق والحفاظ على حق المكون الاكبر ضمن العملية السياسية، نافية البيان الذي تداولته وسائل إعلام بشأن التنازل عن الاستحقاقات البديلة عن الكتلة الصدرية.

العالم-العراق

وقال المتحدث باسم الحركة علي فضل الله، ان “حركة حقوق تدرس الوضع الراهن والتطورات الحاصلة في العملية السياسية وسيكون لها مقررات الغرض منها العمل على معالجة الانسداد السياسي والحفاظ على حق المكون الاكبر ضمن العملية السياسية، وللان لم تتبنى حركة حقوق اي اجراء او بيان ينسب لها”.

وأضاف البيان، أن “هنالك مسار لصدور اي بيان والذي يكون عبر رئاسة الحركة او متحدثها الرسمي ومواقعها الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي”.

وكانت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت بيانا منسوبا إلى حركة حقوق يفيد بتنازلها عن المقاعد النيابية التي ستحصل عليها جراء استقالة الكتلة الصدرية من مجلس النواب العراقي.

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حقوق تنفي التنازل عن الاستحقاقات البديلة عن الكتلة الصدرية