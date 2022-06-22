زلزال افغانستان المدمر يزيد من أزمتها الاقتصادية الحادة

خاص بالعالم

مئات القتلى ومئات الجرحى سقطوا في زلزال بقوة ستة فاصلة واحد بالعشرة ضرب أطراف مدينة خوست في جنوب شرق أفغانستان قرب الحدود الباكستانية وعلى عمق واحد وخمسين كيلومترا، مع توقعات بارتفاع عدد الضحايا مع تدفق المعلومات من القرى الجبلية النائية حيث يصعب الوصول اليها.

السلطات بدأت على الفور عملية إنقاذ وتم استخدام طائرات هليكوبتر للوصول إلى الجرحى ونقل الإمدادات الطبية والغذاء للمنكوبين. وقال مسؤولون افغان إن معظم الوفيات المؤكدة كانت في إقليم بكتيكا بشرق البلاد وكذلك في إقليمي خوست وننكرهار.

وقالت السلطات الافغانية انها سترحب بأي مساعدات من أي منظمة دولية. وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي منازل تحولت إلى أنقاض وجثثا ممددة على الأرض.

مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قال إن الهزة الارضية شعر بها الملايين في باكستان وأفغانستان والهند، وعلى امتداد خمسمئة كيلومتر تقريبا من مركز الزلزال.

وشعر سكان مدينة بيشاور في شمال غرب باكستان بقوة الزلزال لكن لم تبلغ السلطات الباكستانية بحدوث خسائر بشرية في جانبها من الحدود.

ويأتي الزلزال في وقت تشهد فيه أفغانستان أزمة اقتصادية حادة منذ تولي حركة طالبان السلطة في آب/أغسطس الماضي، مع انسحاب قوات دولية تقودها الولايات المتحدة من البلاد بعد حرب دامت نحو عشرين عاما.

وفرضت العديد من الدول عقوبات على القطاع المصرفي الأفغاني وتوقف تدفق معونات التنمية بمليارات الدولارات مما عطل عمل منظمات انسانية دولية.

وفي عام الفين وخمسة عشر هز زلزال أقصى شمال شرق أفغانستان مما أسفر عن مقتل عدة مئات في أفغانستان وشمال باكستان المجاورة.