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روسيا تغير اسم ساحة قريبة من السفارة الأمريكية في موسكو

روسيا تغير اسم ساحة قريبة من السفارة الأمريكية في موسكو
الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:١٨ بتوقيت غرينتش

غيرت روسيا اسم الساحة المقابلة للسفارة الأمريكية في موسكو إلى "جمهورية دونيتسك الشعبية"، في إشارة إلى المنطقة الانفصالية في شرق أوكرانيا.

العالم- أوروبا

وكانت روسيا اعترفت رسميا بالمنطقة في شباط/ فبراير، وأعقب هذا مباشرة غزو قواتها لأوكرانيا. وترفض الدول الغربية الاعتراف باستقلال دونيتسك عن كييف.

وأصدرت إدارة مدينة موسكو اليوم الأربعاء قرارا بشأن تغيير اسم الساحة.

ومن شأن هذه الخطوة أن تجبر السفارة الأمريكية على الإشارة إلى "جمهورية دونيتسك الشعبية"، التي لا تعترف بها واشنطن، عند ذكر عنوانها من الآن فصاعدا.

وتم اختيار الاسم من خلال استطلاع عبر الإنترنت، وذلك من بين خيارات أخرى من بينها "المدافعون عن دونباس".

وأعرب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن دعمه لتغيير اسم الساحة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاستفزاز الدبلوماسي ليس تكتيكا جديدا. فعلى سبيل المثال، جرى عام 2018 تغيير اسم الساحة المقابلة للسفارة الروسية في واشنطن إلى “بوريس نيمتسوف بلازا”، في إشارة لسياسي روسي معارض تعرض للاغتيال. وهو ما أثار غضب موسكو.

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