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سوريا.. استشهاد موجه تربوي في درعا برصاص مجهولين

سوريا.. استشهاد موجه تربوي في درعا برصاص مجهولين
الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

استشهد موجه تربوي في درعا السورية من جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين أثناء عودته إلى مدينة بصرى الشام بالريف الشرقي.

العالم - سوريا

وبين مدير تربية درعا منهل العمارين في تصريح لمراسلة سانا أن مسلحين اعترضوا حافلة عند مفرق بلدة السهوة بالريف الشرقي وأقدموا على إنزال الموجه التربوي للتعليم الاساسي حلقة أولى رئبال المقداد وأطلقوا الرصاص عليه بشكل مباشر ما أدى إلى استشهاده على الفور.

ولفت العمارين إلى أن الشهيد المقداد تواجد في مديرية التربية حتى بعد ظهر اليوم ومن ثم غادر إلى مدينة بصرى الشام حيث يقيم.

واستشهد رئيس جمعية النحالين بدرعا في التاسع والعشرين من الشهر الماضي جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين في مدينة نوى بريف المحافظة الغربي.

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