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الصحة اللبنانية: 861 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة

الصحة اللبنانية: 861 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة
الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة العامة بلبنان في تقريرها اليومي تسجيل “861 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1105129.

العالم - لبنان

كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة في لبنان وذلك بحسب الصحة اللبنانية.

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