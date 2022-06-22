زيارة لافروف إلى طهران.. علاقات استراتيجية وحل كنسيت كيان الإحتلال

العالم - بانوراما

وسيلتقي لافروف خلال زيارته الى طهران بالرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" ووزير الخارجية "حسين أمير عبد اللهيان" ومن المتوقع أن تركز المشاورات على القضايا المتعلقة بتوقيع اتفاقية تعاون طويل الأمد، والعمل على توسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلا عن التعاون في القضايا الإقليمية بما في ذلك سوريا وأفغانستان.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تصوت الكنيست الإسرائيلي على حل نفسه، في خطوة أولى تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة ستكون الخامسة في أقل من اربع سنوات عقب انهيار الائتلاف، في حين يجري زعيم المعارضة "بنيامين نتنياهو" اتصالات لتشكيل حكومة بديلة.

وكان رئيس وزراء الاحتلال "نفتالي بينيت" ووزير خارجيته يائير لابيد قررا حل الكنيست، وتعيين لابيد رئيسا موقتا لحكومة بينيت، قبل الاتجاه إلى انتخابات مبكرة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.