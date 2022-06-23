هل ينفذ الاحتلال عمليات استخباراتية ضد ايران بدون علم أمريكا؟

خاص بالعالم

وقال جابر في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان هناك حرباً استخباراتية أيضاً ووصفها بالحرب التخريبية ومنها الاغتيالات، ولهذا فان نشاط الموساد في ايران ليس جديداً ويزداد، ومهمته ليس فقط جمع المعلومات، وانما عمليات اغتيال وتخريب.

واوضح جابر، ان تقرير "سي ان ان" ذكر بالتفصيل ان كيان الاحتلال تجاوز الخطوط الحمر ويمكن ان تتطور الحرب الامنية الاستخباراتية الاغتيالية لحرب ميدانية والتي تعتبر ممنوعة من قبل امريكا.

واكد جابر، ان الولايات المتحدة الامريكية على علم ما يفعله الاحتلال لكن ليس بالتفاصيل، فواشنطن منذ زمن اعطت ضوءاً اخضر للاحتلال ليقوم بحرب استخباراتية تخريبية الى جانب الحروب الاخرى، دون الحرب الميدانية والتي تعتبر خطاً احمر واحدثت جدلاً داخل امريكا لانها ليست مستعدة للتورط بحرب مع ايران يمكن ان تشعل المنطقة بأسرها.