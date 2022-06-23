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عزم الصادقين في وجه تحالف المطبعين

الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

بينما يحاول الكيان الإسرائيلي تشكيل تحالفات عسكرية في المنطقة تضم دولًا عربيةً، تؤكد المقاومة الفلسطينية في المقابل جهوزيّتها لأي مواجهة مقبلة مع الإحتلال.

العالم - هاشتاغ

في هذا السياق جاءتْ مناورات عزم الصادقين التي أجْرتْها حركة الجهاد الاسلامي.

وسجل هاشتاغ عزم الصادقين ترندنغ تفاعلًا مع مناورات حركة الجهاد الاسلامي.

في مجال اخر، وبعد جولة التطبيع الأخيرة بين دول عربية وكيان الإحتلال الإسرائيلي، وصلتْ الأمور إلى مرحلة إنشاء تحالفات عسكرية بين الإحتلال وهذه الدول. والهدف الأول والأخير مواجهة إيران. هذا ما قاله وزير حرب الإحتلال بيني غانتس. وواجه التحالف العسكري الجوي الإسرائيلي العربي، تعليقات عدة علی مواقع التواصل الاجتماعي.

اما الملفت في الفترة الأخيرة في لبنان إستخدام القوى السياسية التابعة لدول عربية مصطلح الإحتلال الإيراني. هذا المصطلح ينتشر حتى على مواقع التواصل بهدف تشويه صورة المقاومة، بينما في الوقت نفسه أصبحت تدخلات سفراء هذه الدول العربية أكثر من أن تعد وتحْصى.

والی مصر، حيث لا يكاد ينسى المصريون جريمةً بشعةً هنا أو هناك، حتى يستفيقوا على جريمة جديدة أبشع. نيّرة أشرف شابة مصرية طعنتْ حتى الموت في وسط الشارع وفي وضْح النهار من قبل زميلها.

وأصبح هاشتاغ حق نيرة أشرف ترند في مصر للمطالبة بالإقتصاص من منفذي هذه الجرائم.

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