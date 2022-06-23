السيد نصر الله يستقبل هنية: تأكيد على تعاون كل أجزاء محور المقاومة

العالم - لبنان

وجرى استعراض لمختلف التطورات السياسية والميدانية في فلسطين ولبنان والمنطقة وتطوُّر محور المقاومة والتهديدات والتحديات والفرص القائمة، مع التأكيد الحاسم على تعاون كل أجزاء هذا المحور بما يخدم الهدف المركزي له والذي يتعلق بالقدس والمقدسات والقضية الفلسطينية.

وقال حزب الله، في بيان، إنه تم خلال اللقاء، استعراض مفصل لمجمل التطورات السياسية والعسكرية في فلسطين ولبنان والمنطقة وما تواجهه القضية الفلسطينية من أخطار خصوصا صفقة القرن ومشاريع التطبيع الرسمي العربي مع الكيان الصهيوني الغاصب ومسؤولية الأمة تجاه ذلك.

وجرى التأكيد على ثبات محور المقاومة وصلابته في مواجهة كل الضغوط والتهديدات، والآمال الكبيرة المعقودة عليه، كما "جرى التأكيد على متانة العلاقة بين حزب الله وحركة حماس والقائمة على أسس الإيمان والأخوة والجهاد والمصير الواحد، وتطوير آليات التعاون و التنسيق بين الطرفين.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، دعا الخميس الماضي، إلى استعادة الوحدة الوطنية وبناء برنامج سياسي ينهي العلاقة مع اتفاقية أوسلو، الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، مؤكدا أن عملية تطبيع الدول العربية مع إسرائيل هي استخفاف بشعب يقاتل منذ عشرات السنين.

وكان هنية قد وصل بيروت أول أمس الثلاثاء، على رأس وفد قيادي من حماس، يلتقي خلالها مسؤولين لبنانيين وفلسطينيين.