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نيوزيلندا.. رجل يصيب 4 أشخاص طعنا بسكين في مدينة أوكلاند

نيوزيلندا.. رجل يصيب 4 أشخاص طعنا بسكين في مدينة أوكلاند
الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت الشرطة في نيوزيلندا أن المارة في مدينة أوكلاند، تمكنوا من السيطرة على رجل طعن أربعة أشخاص وأصابهم بجروح، وطرحوه أرضا.

العالم - أسيا و الباسفيك

وقالت قائدة الشرطة نائلة حسن إن الهجوم الذي وقع في أوكلاند كان عشوائيا وإن المشتبه به قيد الاحتجاز، مؤكدة أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الهجوم كان جريمة كراهية، حيث كان الضحايا من أجناس وأعراق وأعمار مختلفة، وأن الضحايا جميعهم أصيبوا بجروح متوسطة.

كما أوضحت أن المواطنين في الحي الذي وقع به الهجوم تتبعوا الرجل وحاصروه بعد أن بدأ هجومه وطرحه أحدهم أرضا مستخدما عكازا للمشي، مبينة أن الرجل كان يحمل سكينا كبيرة وتعرض لإصابات متوسطة عندما تم القبض عليه، وتم نقله إلى المستشفى نتيجة لذلك.

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