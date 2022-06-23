التمسك بحق العودة يؤرق الصهاينة ويقض مضاجعهم

العالم - نبض السوشيال

لا يخفى ان مشروع توطين اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، هو أحد مشاريع المحتل الاسرائيلي لتأكيد ابعاد اللاجئين الفلسطينيين عن ارضهم الام (فلسطين) من الذين تم تهجيرهم بدءا من التهجير الذي أعقب حرب 1948، وحرب 1967 حتى الوقت الحالي. ومن ثم تثبيت وجودهم الدائم في بلدان اللجوء.

المعروف ان الاردن لجأ اليه لاجئون فلسطينيون حيث قدرت معظـم المصـادر عـدداللاجئـين الفلسـطينيين الــذين نزحـوا إلى الأردن سـنة ١٩٤٩ بـ ٠٠٠, ٧٠ لاجـئ، وذلـك مـن مجمـوع ٠٠٠ ,٢٦٦ نزحـوا حينهـا عـن فلسـطين إلى الـبلادالعربيـة.

ارتفـع هـذا العـدد سـنة ١٩٥٢ إلى ٠٠٠ ,١٥٠ نسـمة، يشـكلون ١٦ %مـن (إجمالي اللاجئين الفلسطينيين.

إثر حرب حزيران/يونيو ١٩٦٧ ،تدفقت موجـة جديـدة مـن الهجـرة الجماعيـة من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الضفة الشرقية. وأحدثت هذه الموجة تخلخلاً جديـداً في الهــرم الســكاني في الضــفة الشــرقية، اضــطربت معــه معــدلات الكثافــة الســكانية في مختلــف المنــاطق.

وبحســب إحصــاءات وكالــة الأمم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئــين الفلســطينيين في الشــرق الأدنــى (الأونــروا)، بلــغ عــدداللاجئــين المتــدفقين مــن الضــفة الغربية وقطاع غزة نتيجة حرب حزيران/يونيو مئـات الآلاف، بيـنهم ٠٠٠ ,١٥٠ لاجـئ مســجَّل.

كمــا هــاجر أكثــر مــن ٠٠٠ ,٢٤٠ لاجــئ آخــر إلى شــرقي النهــر أول مــرة، بحســب (إحصاءات الحكومة الأردنية.

ارتفـع عـددالفلسـطينيين في الضـفة الشـرقية مـن ٠٠٠ ,٣٨٠ نسـمة سـنة ١٩٦١ إلى ٠٠٠ ,٩٠٠ نســمة ســنة ١٩٧٠ مــروراً بســنة ١٩٦٧ ،ثــم إلى نحــو ١,١ مليــون نســمة.

ما المقصود بإعادة التوطين؟

من المشاريع الاخرى التي يسعى المحتل الاسرائيلي لايجادها على حيز الواقع إعادة التوطين التي تعتبر عملية تؤدي إلى حل دائم في بلد ثالث للاجئين الذين لا يستطيعون الاندماج محلياً أو العودة إلى بلدهم الأصلي، وممن لديهم احتياجات حماية مستمرة في البلد الذي يعيشون فيه.

وتتضمن عملية إعادة التوطين اختيار اللاجئين ومساعدتهم على السفرمن البلد الذي تم تهجيرهم اليه والتمسوا الحماية فيه (الأردن على سبيل المثال)، والذهاب إلى بلد آخر قام بتدقيق ملفاتهم ووافق على قبول الفرد/الأسرة وتوفير الإقامة الدائمة لهم.

وتعتبر فرص إعادة التوطين محدودة للغاية، ويُنظر فقط في نسبة ضئيلة من اللاجئين فيما يتعلق بهذا الأمر (أي أقل من 1%). ولا تتوفر إعادة التوطين إلا للاجئين الذين تتعرض حياتهم، أو حريتهم، أو سلامتهم، أو صحتهم، أو حقوقهم الإنسانية الأساسية للخطر في البلد الذي يلتمسون فيه اللجوء.

عود على بدء، انتشر في الاردن هاشتاغ #الأردنيون_ضد_التوطين وسنتابع في هذه الحلقة من (نبض السوشيال) موقف النشطاء الاردنيون ورايهم في هذا الموضوع..

نعرج اولا على حساب الناشط (﮼مهدي ﮼الشوابكة) الذي نشر صورة لامرأتين بدويتين فلسطينية واردنية وغرد قائلا:

في الجهة المينى امرأة بدوية فلسطينية وعلى يسارها امرأة بدوية اردنية ……… هذا المشهد يجعلك تتأكد بأن على كل شعب منا سواء اردني ام فلسطيني المحاربة من أجل هويته الوطنية ورفض جميع المحاولات لإلغاء الهوية الوطنية وتطبيق مفهوم الوطن البديل . #الأردنيون_ضد_التوطين

قال حساب الناشط (فهد الأزايدة) مغردا:

التوطين لا يعني اسقاط علم الأردن من الدوائر والمؤسسات الحكومية والمدارس و وضع فلسطين مكانه !! بل التوطين يعني منح حقوق سياسية وجنسيات للاجئين الفلسطينين الموجودين بالأردن مقابل تخليهم عن الحق العودة ويعد هذا مقتل للقضية الفلسطينة والهوية الأردنية معاً #الأردنيون_ضد_التوطين

اما حساب النتشط (Rzantwaha) فقد نشر ابيات من الشعر قال فيها:

أحب القدس والجولان أهوى ثلج صنين

أحب الأردن المعطاء من كفيه يسقيني

وحب الله والاوطان يجري في شراييني

فلسطيني فلسطيني فلسطيني فلسطيني

ولكن في طريق الله والايمان والدين

لانزع حقي المغصوب من اشداق تنين

وأرفع راية الاقصى ورب البيت يحميني

#الاردنيون_ضد_التوطين

غرد حساب الناشطة الاردنية (سين) قائلة:

أردنيون يرفعون لافتة رفضاً للتوطين وللمطالبة بعدم التخلي عن حق عودة اللاجئين إلى فلسطين. وسط البلد - عَمّان

#الاردنيون_ضد_التوطين

قال حساب (قناة المفكر إبراهيم أبو عواد):

فلسطين للفلسطينيين ، والأردن للأردنيين . يجب تحرير فلسطين وإعادة اللاجئين إليها . والتوطينُ مرفوض جُملةً وتفصيلًا . #الأردنيون_ضد_التوطين

في السياق، غرد حساب (الشريف غيث - Shareef Gaith) قائلا:

نعلم تامر اليهود على الاردن وفلسطين فروجوا ﻷمر أن الاردن هو فلسطين #الأردنيون_ضد_التوطين فليقولوا ماشاؤا هذا لا يغير اي شيئ في ان الجهاد فرض عين على كل مسلم لأسترداد القدس والمسجد الاقصى الرسول صلى الله عليه وسلم اخى بين المهاجريين والانصار فاﻷردني المسلم اخو الفلسطيني المسلم

ونختم هذه الحلقة من نبض السوشيال مع تغريدة لحساب الناشط (فهد الأزايدة) الذ قال:

لا يُقلق العدو الصهيوني ويُورِق مضاجعه إلا مناداتنا بحق العودة وإستقلالية الهويتين الأردنية والفلسطينية ورفضنا مشروع الهوية الجامعة ورفض كل صيغة لحل القضية الفلسطينية تتضمن التوطين والتجنيس بالاردن هل يجهل شقيقنا الفلسطيني بالاردن هذه الحقيقة ام يتجاهلها؟؟ #الأردنيون_ضد_التوطين