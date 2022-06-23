قناة العالم في المنطقة المنكوبة بالزلزال في افغانستان

العالم - مراسلون

الزلزال الذي بلغ قدرته ستة درجات على مقياس ريختر باغت الاهالي وهم نيام، مئات البيوت تدمرت واصبح اهلها مشردين في العراء.

وقال أحد المشردين لقناة العالم:"ليلة الزلزال كنت في القرية المجاورة، عندما عدت، وجدت بيتي مدمراً بالكامل جراء الزلزال ولم أعد امتلك أي شئ".

عمليات الانقاذ تسير بوتيرة بطيئة الى حد ما، فالتضاريس الجبلية القاسية والطرق الوعرة حدّت من سرعة استجابة السلطات، والدولة استعانت بالمروحيات العسكرية للمساعدة في عمليات الاغاثة وايصال المساعدات. الى جانب ذلك فقد هبّ سكان الولايات المجاورة الى المناطق المنكوبة لتقديم المساعدة.

وقال أحد المواطنين:"الزلزال حدث في الساعة 1:30 ليلاً ونحن نيام، وفقدنا أحد افراد عائلتنا. هذه المنطقة قدمت مئات الضحايا مابين قتيل وجريح وعدد من المنازل المدمرة ونحن بحاجة الی مساعدات من الماء والغذاء والدواء".

بالتزامن قام المتطوعون بحفر عشرات القبور من اجل دفن ضحايا الزلزال المدمر، فيما تبذل الكوادر الطبية جهوداً جبارة لمعالجة مئات المصابين رغم ما تعانيه من امكانات محدودة.