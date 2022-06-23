الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
١٠:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

قناة العالم في المنطقة المنكوبة بالزلزال في افغانستان

الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

منذ لحظة ورود الانباء عن وقوع زلزال مدمر تحرك فريق قناة العالم، الوصول الى المناطق المنكوبة دونه الكثير من المعوقات والطرق الوعرة، قد تراصفت على طرفيها السيارات العسكرية والمدنية، القادمة من بكتيكا تقل الضحايا والمصابين والمتجهة اليها محملة بالمساعدات.

العالم - مراسلون

الزلزال الذي بلغ قدرته ستة درجات على مقياس ريختر باغت الاهالي وهم نيام، مئات البيوت تدمرت واصبح اهلها مشردين في العراء.

وقال أحد المشردين لقناة العالم:"ليلة الزلزال كنت في القرية المجاورة، عندما عدت، وجدت بيتي مدمراً بالكامل جراء الزلزال ولم أعد امتلك أي شئ".

عمليات الانقاذ تسير بوتيرة بطيئة الى حد ما، فالتضاريس الجبلية القاسية والطرق الوعرة حدّت من سرعة استجابة السلطات، والدولة استعانت بالمروحيات العسكرية للمساعدة في عمليات الاغاثة وايصال المساعدات. الى جانب ذلك فقد هبّ سكان الولايات المجاورة الى المناطق المنكوبة لتقديم المساعدة.

وقال أحد المواطنين:"الزلزال حدث في الساعة 1:30 ليلاً ونحن نيام، وفقدنا أحد افراد عائلتنا. هذه المنطقة قدمت مئات الضحايا مابين قتيل وجريح وعدد من المنازل المدمرة ونحن بحاجة الی مساعدات من الماء والغذاء والدواء".

بالتزامن قام المتطوعون بحفر عشرات القبور من اجل دفن ضحايا الزلزال المدمر، فيما تبذل الكوادر الطبية جهوداً جبارة لمعالجة مئات المصابين رغم ما تعانيه من امكانات محدودة.

روابط ذات صلة

فيديوغرافيك.. كارثة الزلزال المدمر في افغانستان

شاهد.. تقرير 4 وزراء حکومة طالبان حول زلزال افغانستان

وزير الخارجية الايراني: نقف في هذه اللحظات العصيبة الى جانب الشعب الافغاني الصبور

أمير عبداللهيان يعزي شعب أفغانستان بحادث الزلزال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 23-06-2022

العراق.. جرس البرلمان يرن لدعوة النواب إلى دخول الجلسة "الاستثنائية"

شاهد بالفيديو.. نصاب جلسة البرلمان العراقي يكتمل؛ لكن..

الولايات المتحدة ..مقتل 6 أشخاص في تحطم مروحية في ولاية غرب فيرجينيا

كتلة الوفاء للمقاومة سمّت ميقاتي لتشكيل الحكومة

مولدافا تمدد حالة الطوارئ في أراضيها لمدة 45 يوما