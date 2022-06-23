الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
١٢:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

جريمة جديدة أمام المارة في مصر

جريمة جديدة أمام المارة في مصر
الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٥٢ بتوقيت غرينتش

وثق فيديو مدته 52 ثانية، جريمة بشعة وقعت بمنطقة دار السلام في القاهرة، وأظهر إقدام شخص على قتل آخر طعنا في الشارع، إثر نشوب مشادة كلامية بينهما.

العالم- مصر

وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة بين شخصين في أحد الشوارع، ما أسفر عن مصرع أحدهم بعد أن سدد له الآخر عدة طعنات بسلاح أبيض فأرداه قتيلا في الحال.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكان الواقعة وتبين صح البلاغ، وكشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين شابين تطورت إلى استلال أحدهما سلاحا أبيض وتسديد عدة طعنات للمجني عليه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومراجعة الكاميرات الموجودة في محيط الحادث التي رصدت فيديو للجريمة مدته 52 ثانية، ظهر فيه شخصان يتشاجران، وتعدى أحدهما على الآخر، وبعدها انصرف المتهم وعاد حاملا سلاحا أبيض "ساطور"، وتعدى به على المجني عليه أمام المارة بالشارع.

وبتنفيذ عدد من الأكمنة الثابتة والمتنقلة، تم القبض على المتهم وجار مناقشته للوقوف على ملابسات الواقعة بشكل كامل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتتولي النيابة العامة التحقيق.

روابط ذات صلة

مصر.. إحالة قاتل فتاة المنصورة إلى محكمة الجنايات

حادثة فتاة جامعة المنصورة تشتعل حزنا وغضبا في مصر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. هل سيتمكن النواب الجدد في البرلمان العراقي من طبيعة تغيير التحالفات

في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.. احتجاج أمام سفارة البحرين في لندن

جريمة جديدة أمام المارة في مصر

العميد محمد كاظمي رئيساً لجهاز استخبارات الحرس الثوري في إيران

كيف يقرأ الرد الإيراني بالهجوم السيبراني، والقبض على شبكة عملاء للموساد؟

ما خلفيات الدعوة الصهيونية لطرد الفلسطينيين من بلادهم؟