عرنوس يوضح لسفير البحرين اهمية تفعيل الاتفاقيات بين البلدين

العالم - سوريا

وعبر عرنوس عن رغبة الحكومة السورية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودفعها إلى الأمام في المجالات الاقتصادية والتجارية والصحية والعلمية والثقافية والسياحية والنقل مؤكداً أهمية التعاون بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة في ضوء التطورات والأحداث الجارية على الساحة الدولية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى العمل الذي تقوم به الدولة السورية لإعادة بناء وإعمار ما دمره الإرهاب رغم الظروف الصعبة والحصار الاقتصادي الجائر المفروض عليها موضحاً أهمية العمل لتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والتي تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين كذلك تفعيل عمل اللجنة الوزارية المشتركة.

بدوره أكد السفير البحريني وقوف بلاده إلى جانب سوريا ودعم وحدتها واستقلالها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية مشدداً على أنه سيكون لسفارة بلاده في دمشق دور مهم في تعزيز التعاون المشترك بمختلف المجالات وذلك انطلاقاً من العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.