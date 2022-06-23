دبلوماسي أمريكي سابق يهاجم أردوغان بسبب استقباله محمد بن سلمان

العالم- السعودية

وقال ميغيل في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “أردوغان يفكر في أردوغان فقط .. كل ما يشغله هو الفوز في الانتخابات، وأعتقد أنه قرر نوعًا من ابتلاع كبريائه”.

وغادر ولي العهد السعودي (الحاكم الفعلي للمملكة)، تركيا مساء الأربعاء، وودعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وعقد ولي العهد السعودي والرئيس التركي، لقاء ثنائيًا في المجمع الرئاسي بأنقرة، وقد ركزت المباحثات حول ملف الاقتصاد.

وصدر بيان ختامي مشترك لزيارة محمد بن سلمان إلى تركيا، نص على استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين من مختلف الجوانب، وتم التأكيد بأقوى صورة على عزمهما المشترك لتعزيز التعاون في العلاقات الثنائية بين البلدين بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية، وذلك بعد برود لسنوات للعلاقات بين الجانبين بسبب حادثة اغتيال الصحفي السعودي خاشقجي في اسطنبول وتورط ولي العهد السعودي فيها.