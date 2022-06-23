أبرز الملفات التي بحثها لافروف مع المسؤولين الإيرانيين

العالم - خاص بالعالم

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أشار خلال مؤتمر صحافي مع لافروف إلى إن المباحثات مع الضيف الروسي تناولت وثيقة التعاون الشامل والاستراتيجي المشترك، وتطورات البرنامج النووي الإيراني، معربا عن أمله في استئناف محادثات فيينا قريبا.



وقال عبد اللهيان:"لقد أجرينا محادثات بناءا وناقشنا اهم القضايا ذات الاهتمام المشترك الى جانب التطورات الاقليمية والدولية.. ايران جادة في التوصل الى اتفاق قوي وجيد ودائم وندعو الطرف الاخر ليكون واقعيا لاحياء هذا الاتفاق.. وهنا لابد من تقديم الشكر للصين وروسيا لمعارضتهما قرار الوكالة الذرية".



لافروف أشار إلى أنه بحث مع نظيره الإيراني تنمية العلاقات في شتى المجالات معربا عن رفضه للسياسة الأمريكية في فرض العقوبات على الدول المستقلة.

وقال لافروف:"ناقشت مع أميرعبداللهيان تنمية التعاون في مجال النقل والمواصلات والجمارك اضافة الى مشروع محطة بوشهر الذرية.. ولدينا وثيقة التعامل الاستراتيجي المشترك التي ستحدد مستوى تعاون وعلاقات موسكو وطهران على مدى العقدين القادمين أما بالنسبة للموقف من الولايات المتحدة فإن موسكو وطهران ترفضان الغاء واشنطن للقانون الدولي وسياسة فرض العقوبات الأحادي على الدول المستقلة".



وكان لافروف ألتقى فور وصوله إلى طهران بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي حيث دعا رئيسي الى ضرورة الإسراع في إنهاء الحرب في اوكرانيا، معربا عن استعداد بلاده للمساعدة في ايجاد حل دبلوماسي للأزمة.

رئيسي اعتبر إن تحركات الولايات المتحدة والناتو كانت السبب في الأزمة الأكرانية، واضاف أن تعزيز الشراكة والتنسيق من أفضل الحلول لمواجهة الحظر والاجراءات الأميركية الاقتصادية ضد الدول المستقلة.

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