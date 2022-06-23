الرئيس الإيراني يلقي كلمة أمام قمة بريكس

العالم - إيران



هذا وسيلقي الرئيس الجمهورية كلمة أمام قمة مجموعة بريكس وعدد من الدول المعروفة باسم "بريكس بلاس".

وستعقد قمة مجموعة بريكس عبر تقنية الفيديو كونفرانس غدا الجمعة (24 حزيران)، ويوفر عقد هذه القمة فرصة جيدة لزيادة تطوير التعاون بين دول بريكس، على الرغم من مخاوف الدول الغربية بشأن تعزيز نفوذها الاقتصادي في العالم.

وتستضيف العاصمة الصينية بكين، قمة "بريكس"، بنسختها الرابعة عشر، تحت شعار "تعزيز شراكة بريكس عالية الجودة، بداية عصر جديد للتنمية العالمية".

وتكونت التشكيلة الاقتصادية الجديدة من أربع دول هي روسيا الاتحادية والصين والبرازيل والهند سنة 2001، وسميت "بريك"، وبعد انضمام جنوب أفريقيا إليها في العام 2010، تغيرت التسمية إلى دول "بريكس".