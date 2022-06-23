المؤتمر القومي العربي يفتتح دورته الـ31 في بيروت

العالم - لبنان

قال بشور في جلسة الافتتاح: "في مثل هذه الأيام عام 1982، شنت الحرب الإسرائيلية الخامسة التي واجهها وطنيون لبنانيون ومقاومون فلسطينيون والجيش العربي السوري ومتطوعون عرب وكذلك متطوعون أمميون، لذلك لقاءنا اليوم هو استمرار تضامن مع لبنان الذي ما زال يواجه حروبا من أنواع مختلفة".

أضاف: "ما كان ممكنا لهذا المؤتمر ان يستمر على مدى عقود ثلاث ونيّف لولا انه اعتمد قاعدتين في عمله: المبدئية أي الالتزام بالمبادئ والاستقلالية، تمثلت بتمسكنا جميعاً بالمشروع النهضوي العربي والاستقلالية التي مكنت المؤتمر من ان يتجاوز لحظات انقسام خطيرة عاشتها الأمة".