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دول الساحل الإفريقي تبحث نقل مقر قوتها العسكرية من مالي

دول الساحل الإفريقي تبحث نقل مقر قوتها العسكرية من مالي
الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

بحث قادة الأركان لدول الساحل الإفريقي، نقل مقر القوة العسكرية لمجموعة الساحل الإفريقي من مالي إلى إحدى الدول الأعضاء في المجموعة، التي تضم بالإضافة إلى موريتانيا كلا من: النيجر وتشاد وبوركينافاسو، وذلك بعد انسحاب مالي.

العالم - افريقيا

وذكر بيان للمجموعة - التي تتخذ من العاصمة الموريتانية (نواكشوط) مقرا لها - أن الأمانة التنفيذية لمجموعة الخمس في الساحل أجرت الخميس، لقاء تشاوريا عبر تقنية الاتصال المرئي، شارك فيه إلى جانب الفريق المختار بله شعبان قائد الأركان الموريتاني، قادة أركان الجيوش الأعضاء في المجموعة وقائد القوة المشتركة لنفس المجموعة وقائد قوة "برخان" الفرنسية.

خصص هذا اللقاء لبحث إمكانات نقل مقر قيادة عمليات القوة المشتركة لدول المجموعة من مالي إلى إحدى الدول الأعضاء في مجموعة الخمس في الساحل، بالإضافة إلى وضع ترتيبات جديدة لهيكلة المجموعة.

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دول الساحل الإفريقي تبحث نقل مقر قوتها العسكرية من مالي

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