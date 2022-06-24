باختصار..تل أبيب وظلال أزمة خانقة جديدة

العالم - باختصار

2- هذا الإئتلاف يضم ثمانية أحزاب لا تشترك سوى بمعارضتها لنتنياهو والليكود .

3- في أحدث تطور .. نفتالي بينيت خلص لقناعة بعدم القدرة على الصمود والمحافظة على تماسك الإئتلاف .

A3- قناة كان "الإسرائيلية" .. بينيت و يائيرلابيد يتفقان على ضرورة حل الكنيست.

4- في هذا التطور.. ستطرح حكومة بينيت مشروعاً على الكنيست لحله وإجراء إنتخابات نيابية جديدة.

5- المشروع يتضمن موافقة الكنيست على تفعيل خطة التناوب على المنصب بين بينيت ويائير لابيد.

6- ويعني هذا .. تولي وزير الخارجية زعيم حزب "هناك مستقبل" يائيرلابيد لمنصب رئاسة الوزراء مؤقتا.

7- حكومة لابيد ستعمل على الإعداد لإنتخابات نيابية ستكون الخامسة بالكيان بأقل من أربع سنوات .

8- هذا هو ملخص موقف رئيس الوزراء نفتالي بينيت الذي جسدته تصريحاته وبيان لمكتبه .

9- أما السبب .. بينيت نفسه إعترف بصعوبة المحافظة على إستقرار وتماسك إئتلافه الحاكم بتصاعد الضغوط.

10- والسبب أيضا .. إستقالة نائب بالكنيست عن حزب يمينا الذي يترأسه بينيت في الإئتلاف الحاكم.

11- إستقالة النائب "نير أورباخ" وضعت الإئتلاف الحاكم بأقلية 59 نائبا من بين 120 نائبا بالكنيست.

12- والسبب أيضا .. تحرك المعارضة بزعامة نتنياهو لطرح سحب الثقة بحكومة بينيت بالكنيست.

13- مراقبون .. موقف بينيت مغامرة خطرة قد تنتهي لصالح نتنياهو في نهاية المطاف .

14- صحيفة تايمز أوف "إسرائيل" .. قرار بينيت إستباقي لتفويت الفرصة على تشكيل نتنياهو حكومة جديدة .

15- القناة 12 بتل أبيب .. الإستطلاعات تعطي نتانياهو المتهم بقضايا فساد فرصة أكبر للعودة .

16- تساؤلات.. هل سيعود نتنياهو المثقل بالإتهامات؟ هل سيغرق الكيان بدوامة إنتخابات؟ ومن سيتحدث مع بايدن ؟ .