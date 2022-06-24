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تونسي يبتكر حذاء ذكيا لشحن الهواتف المحمولة

تونسي يبتكر حذاء ذكيا لشحن الهواتف المحمولة
الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

صمم شاب تونسي حذاء ذكيا يسمح لمرتديه بشحن الهاتف المحمول، وفاز بجائزة عن ابتكاره هذا، ولا ينوي التوقف عند هذا الحد. 

العالم - علوم وتكنولوجيا

فاز ريان المناعي (20 عاما) بالجائزة الأولى في "المسابقة الأورومتوسطية الكعب الكريستالي إبداعات 2022" في دورتها الثلاثين التي أقيمت الشهر الماضي، عن تصميمه لهذا الحذاء الذكي.

وقال الشاب في لقاء مع إذاعة إكسبرس أف أم التونسية إن فكرة الحذاء تتلخص في تحويل الحركة الميكانيكية إلى طاقة، لتتولد الطاقة من المشي ثم تستخدم لشحن الأجهزة. ولا يقتصر الأمر على شحن الهواتف المحمولة، بل يمكن شحن الأجهزة المختلفة مثل الساعات الذكية واللوحات الرقمية.

وذكر المناعي أن هذا الجهاز سيعرف المزيد من التطوير لتدمج فيه خدمات مثل جي بي إس وأخرى تساعد المصابين بمرض ألزهايمر.

وأشار في حديث إلى إذاعة موزاييك أف أم التونسية، الخميس، إلى أن فكرة تصميم الحذاء لم تأتِ من فراغ بل كانت مسبوقة ببحث واستبيان لضبط دقة التصميم.

وأشار إلى أن فكرته لقيت في البداية رفضا من قبل عدد من مختصين لم يؤمنوا بها عندما توجه إليهم. لكن الشاب لم ييأس، واعتمد على شبكة الإنترنت من أجل اكتساب المزيد من المعلومات والمهارات لإتقان مشروعه، مدعوما من عائلته وأصدقائه.

ويحلم الشاب بتأسيس مشروعه الخاص في مجال الجلود والأحذية والصناعات التقليدية، وإثبات نجاحه دوليا.

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تونسي يبتكر حذاء ذكيا لشحن الهواتف المحمولة