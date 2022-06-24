خسارة اصعب معركة.. الجيش الأوكراني ينسحب من سيفيرودونيتسك

العالم – اوروبا

غايداي برر اصدار اوامر للقوات الاوكرانية بالانسحاب من هذه المدينة المحورية رغم اهميتها في تقرير مصير منطقة دونباس باكملها، بانه ليس من المنطقي البقاء في مدينة تحولت الى انقاض تقريبا فقط من اجل البقاء.

اعلان الانسحاب، ياتي بحسب محللين، للحيلولة دون استسلام آخر للقوات الاوكرانية، خاصة بعد اعلان ممثل قوات جمهورية لوغانسك الانفصالية ايفان فيليبو-نينكو عن قرب تحرير كامل اراضي لوغانسك قريبا واستسلام المسلحين الاوكرانيين بالعشرات، وتاكيد وكالة تاس ان مسلحي فصيل أيدار القومي الاوكراني المتحصن في مجمع آزوت للصناعات الكيماوية في سيفيرو دونيتسك اعلنوا استعدادهم للاستسلام بشروط.

معارك حصلت على وقعها، اوكرانيا ومولدوفا على صفة مرشح لعضوية الاتحاد الاوروبي.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل: "اتخذ قرار اليوم بمنح وضع المرشح لأوكرانيا ومولدوفا، وأيضًا الاستعداد لمنح وضع المرشح لجورجيا عند معالجة الأولويات مع مراعاة الآراء التي أعدتها وستعدها جميع الدول لجميع بلدان المفوضية الأوروبية، إنها رسالة قوية للغاية يتم إرسالها".

وعلى وقع المعارك ايضا، خصصت الولايات المتحدة مساعدة امنية جديدة لكييف قدرها اربعمئة وخمسين مليون دولار، تشمل اسلحة ومعدات، ما رفع قيمة المساعدات الامريكية الى اكثر من ستة مليارات دولار وهددت كييف بانها ستجعل هذا الصيف الاخير والاسخن على الروس.

لذلك اكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو على ضرورة اتخاذ روسيا وبيلاروس اجراءات مشتركة بشكل عاجل لتعزيز القدرات الدفاعية لدولة الاتحاد.

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