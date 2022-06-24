محاولات الكيان الاسرائيلي لتدمير العلاقات الإيرانية - التركية

العالم - خاص بالعالم

التحولات في السياسة التركية تبدو واضحة المعالم فيما يتعلق بانفتاح انقرة على تل ابيب في خضم التحولات التي تشهدها المنطقة.



فزيارة وزير خارجية الكيان يائير لابيد لانقرة الخميس وما صدر حولها من مواقف اسرائيلية تركية تؤكد السعي التركي للعب على اكثر من حبل..



لابيد ومن انقرة اشاد بما زعمه افشال الامن التركي لمحاولة ايرانية لخطف او قتل اسرائيليين في اسطنبول اعتقل خلالها مجموعة كانت تحضر لتلك الاعمال، مع وصف عملية الاعتقال بأنها بدت وكأنها مأخوذة من أفلام جيمس بوند، بحسب التعبير الذي تردد في عدد من المواقع الإسرائيلية.



من جهتها اكدت ايران أن الرد على الاغتيالات الصهيونية قطعي وقوي دون تهديد أمن الدول وسلامة المواطنين العاديين، ووصف المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده اتهامات وزير خارجية الكيان الإسرائيلي يائير لابيد لإيران من انقرة، بتدبير مؤامرة لإيذاء إسرائيليين في إسطنبول سخيفة، وتهدف إلى تدمير العلاقات الإيرانية التركية وصرف الرأي العام التركي والإقليمي عن جرائم الكيان في فلسطين.



وضمن تلك الاجواء أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو الشروع في إجراءات رفع التمثيل الدبلوماسي مع تل أبيب إلى مستوى سفير.وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد في أنقرة، قال تشاويش اوغلو أن المؤسسات الأمنية لدى الطرفين تواصل العمل بتعاون وثيق.



فهل تنجح انقرة في لعب ادوارها المتعددة في المنطقة؟ وماذا عن انعكاس ادوارها تلك على علاقاتها مع دول الجوار التركي؟وهل تسهم تلك السياسة في تثبيت امن واستقرار المنطقة ام العكس.؟

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