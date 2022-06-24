الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢
١٢:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

قمة مجموعة السبع ستبحث إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية

قمة مجموعة السبع ستبحث إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية
الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن القمة المنتظرة لمجموعة الـ7 في قلعة إلماو ببافاريا الألمانية يومي 26 و 28 يونيو/ حزيران الجاري، ستناقش عواقب تصرفات روسيا في أوكرانيا، بما في ذلك إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي.

العالم - الأميركيتان

وقال بلينكن للصحفيين بعد لقائه مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك في برلين بأن قمة مجموعة السبع "ستناقش نتائج العدوان الروسي على أوكرانيا في الأيام المقبلة وعلى وجه الخصوص مسألة ما إذا كان من الممكن إيجاد حل دبلوماسي، وكذلك الاستعدادات لوضع إذا لم يكن هذا الاحتمال موجودا."

هذا وستعقد قمة مجموعة السبع، برئاسة ألمانيا، في الفترة من 26 إلى 28 يونيو في قلعة إلماو في بافاريا. ومن بين المشاركين المدعوين في القمة زعماء السنغال وجمهورية جنوب إفريقيا والأرجنتين والهند وإندونيسيا. كما سيشارك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أيضا في الاجتماع عبر تقنية الفيديو.

هذا وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان: "الرئيس جوزيف بايدن سيتوجه إلى شلوس إلماو (فندق فاخر) جنوبي ألمانيا في 25 حزيران/ يونيو لحضور قمة زعماء مجموعة السبع".

وأضاف البيان: "الرئيس وزعماء مجموعة السبع سيناقشون عددا من القضايا العالمية الملحة، بما فيها دعم مجموعة السبع الثابت لأوكرانيا ديمقراطية ومزدهرة ذات سيادة، ومرونة اقتصادية، وكذلك معالجة أزمة المناخ وتطوير البنية التحتية، والأمن الصحي العالمي، وأزمة الطاقة والغذاء التي حدثت بسبب حرب روسيا العدوانية".

وأشار البيان إلى أن بايدن سيتوجه في 28 يونيو إلى مدريد لحضور قمة حلف الناتو، موضحا أن الحلفاء سيعتمدون مفهوما استراتيجيا جديدا لتوجه حلف الناتو خلال العقد المقبل.

روابط ذات صلة

بلينكن: حرب روسيا ستلقي 50 مليون شخص في براثن الجوع

بلينكن: كييف هي التي تقرر مسألة التنازلات الإقليمية وواشنطن لن تفرض موقفها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تونس.. الكشف عن 'مخطط خطير' لاستهداف الرئيس ومؤسسة الرئاسة

بالفيديو.. آخر مستجدات الكشف عن مخطط يستهدف حياة الرئيس قيس سعيد

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. نتائج الحرب الروسية الاوكرانية في شهرها الخامس

سفينة عسكرية للعدوان محملة بالآليات والمعدات تصل المهرة

قمة مجموعة السبع ستبحث إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية

الإفراج عن أفغاني 'هارون' بعد اعتقاله 15 عاما في 'غوانتانامو'