قمة مجموعة السبع ستبحث إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية

العالم - الأميركيتان

وقال بلينكن للصحفيين بعد لقائه مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك في برلين بأن قمة مجموعة السبع "ستناقش نتائج العدوان الروسي على أوكرانيا في الأيام المقبلة وعلى وجه الخصوص مسألة ما إذا كان من الممكن إيجاد حل دبلوماسي، وكذلك الاستعدادات لوضع إذا لم يكن هذا الاحتمال موجودا."

هذا وستعقد قمة مجموعة السبع، برئاسة ألمانيا، في الفترة من 26 إلى 28 يونيو في قلعة إلماو في بافاريا. ومن بين المشاركين المدعوين في القمة زعماء السنغال وجمهورية جنوب إفريقيا والأرجنتين والهند وإندونيسيا. كما سيشارك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أيضا في الاجتماع عبر تقنية الفيديو.

هذا وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان: "الرئيس جوزيف بايدن سيتوجه إلى شلوس إلماو (فندق فاخر) جنوبي ألمانيا في 25 حزيران/ يونيو لحضور قمة زعماء مجموعة السبع".

وأضاف البيان: "الرئيس وزعماء مجموعة السبع سيناقشون عددا من القضايا العالمية الملحة، بما فيها دعم مجموعة السبع الثابت لأوكرانيا ديمقراطية ومزدهرة ذات سيادة، ومرونة اقتصادية، وكذلك معالجة أزمة المناخ وتطوير البنية التحتية، والأمن الصحي العالمي، وأزمة الطاقة والغذاء التي حدثت بسبب حرب روسيا العدوانية".

وأشار البيان إلى أن بايدن سيتوجه في 28 يونيو إلى مدريد لحضور قمة حلف الناتو، موضحا أن الحلفاء سيعتمدون مفهوما استراتيجيا جديدا لتوجه حلف الناتو خلال العقد المقبل.