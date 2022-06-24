عبداللهيان: ملف الانتقام لاغتيال الشهيد سليماني لا يزال مفتوحاً

العالم - ايران

وفي حوارٍ مع صحيفةِ 'وتشرني ليست' الكرواتية، لفتَ امير عبد اللهيان الى أنّ كيانَ الاحتلال الاسرائيلي ليس في مستوى وحجمِ التحدث عن حربٍ مع ايران، وأنّ الكيان يُواجه ازماتٍ داخليةً متعددة،

واوضح أنّ سلوكياتِه الاستعراضيةَ او الحديثَ عن تطبيعِه العلاقاتِ مع بعضِ الدول، تاتي من منطلقِ الضعف. مضيفاً أنّ كيانَ الاحتلال ليس في مكانةٍ تُؤهلُه للحديثِ عن الحرب ضدَ ايران. ولفتَ الوزيرُ الايراني الى أنّ الكيانَ الاسرائيلي يُواجه علاماتِ استفهامٍ كبيرة ازاءَ هُويتِه ووجودِه، ويُعاني ازماتٍ متعددةَ الاوجُهِ في الداخل.