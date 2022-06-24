قيس سعيد: سنصنع تاريخا جديدا لتونس

العالم - تونس

وفي كلمة له في قصر قرطاج بمناسبة إحياء الذكرى 66 لتأسيس الجيش الوطني، تحدث سعيد عن الجهود التي قام بها الجيش خلال جائحة كورونا، وقال إنه حطم رقما قياسيا بتلقيحه 50 ألف شخص خلال ساعة واحدة، علاوة على إقامة العديد من المستشفيات الميدانية في عدة جهات بالبلاد وإجلاء التونسيين العالقين في الخارج.

وتحدث عن مساهمة الجيش في تحقيق السلم الأهلي في الداخل والخارج، وقال: “سنصنع تاريخا جديدا لتونس… سنصنع تاريخا مشعا لتونس”.

وشدد على أنه سيتم العمل على اختصار المسافة في الزمن والتاريخ، وبين أن ذلك بهدف أن يكون في مستوى الأمانة.