الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢
٠٢:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

قيس سعيد: سنصنع تاريخا جديدا لتونس

قيس سعيد: سنصنع تاريخا جديدا لتونس
الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن تاريخا جديدا لتونس سيصنع، مشيدا بدور الجيش في إجراءات 25 يوليو من العام الماضي، عندما اتخذ سلسلة قرارات استثنائية لوقف الأزمة السياسية في البلاد.

العالم - تونس

وفي كلمة له في قصر قرطاج بمناسبة إحياء الذكرى 66 لتأسيس الجيش الوطني، تحدث سعيد عن الجهود التي قام بها الجيش خلال جائحة كورونا، وقال إنه حطم رقما قياسيا بتلقيحه 50 ألف شخص خلال ساعة واحدة، علاوة على إقامة العديد من المستشفيات الميدانية في عدة جهات بالبلاد وإجلاء التونسيين العالقين في الخارج.

وتحدث عن مساهمة الجيش في تحقيق السلم الأهلي في الداخل والخارج، وقال: “سنصنع تاريخا جديدا لتونس… سنصنع تاريخا مشعا لتونس”.

وشدد على أنه سيتم العمل على اختصار المسافة في الزمن والتاريخ، وبين أن ذلك بهدف أن يكون في مستوى الأمانة.

روابط ذات صلة

تونس.. الكشف عن 'مخطط خطير' لاستهداف الرئيس ومؤسسة الرئاسة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تركيا تخطط لشراء المقاتلة 'يوروفايتر تايفون' من بريطانيا

بالفيديو.. محاولات الكيان الاسرائيلي لتدمير العلاقات الإيرانية - التركية

82 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرى نابلس

اليونيسف تحَذر من تعرِض حوالي 8 ملايين طفل لخطر الموت من الهزال الحاد

قيس سعيد: سنصنع تاريخا جديدا لتونس

إرتفاع عدد الضحايا بألغام العدوان في الحديدة غربي اليمن