اليونيسف تحَذر من تعرِض حوالي 8 ملايين طفل لخطر الموت من الهزال الحاد

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وأفادت اليونيسف في بيان صحفي اليوم أنَّ أزمةَ الغذاء العالمية المتصاعدة منذ بداية العام، أجبرت 260 ألف طفل إضافي، أي طفل كل 60 ثانية، على معاناة من الهزال الشديد في 15 دولة تتحمل وطأة الأزمة الغذائية، بما في ذلك القرن الأفريقي ومنطقة الساحل الأوسط.

وشددت على أن المعونةَ الغذائيةَ أمرٌ بالغُ الأهمية، مؤكدةً الحاجة للوصول إلى هؤلاء الأطفال الآن بالعلاج قبل فوات الأوان،.

وأشارت المنظمة الى أنها تكثف جهودها في الدول الخمس عشرة الأكثر تضرراً، داعية الى توفير 1.2 مليار دولار أمريكي لتقديم خدمات التغذية الأساسية والرعاية لتجنب احتمالِ وفاة ملايين الأطفال.