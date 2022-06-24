موقع يكشف سبب زيارة بايدن للسعودية

العالم- السعودية

وذكرت المصادر أن ولي العهد محمد بن سلمان يبدي تشجيعا شديدا للتحالف العسكري مع الكيان الإسرائيليي ويدفع باتجاه بلورة مقترح نظام الدفاع الصاروخي معها.

وأوضحت المصادر أن مقربين من محمد بن سلمان أبدوا موافقة كاملة وغير مشروطة على المقترح الأمريكي المذكور خلال المباحثات بشأن ترتيبات زيارة الرئيس جو بايدن إلى المنطقة الشهر المقبل.

من جهته أكد موقع AXIOS الأمريكي أن البيت الأبيض يخطط خلال زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط، لمناقشة رؤية “دفاع صاروخي متكامل ودفاع بحري” بين أمريكا والكيان الإسرائيلي والعديد من الدول العربية، بما في ذلك السعودية.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير إن الفكرة هي إنشاء شبكة إقليمية من الرادارات وأجهزة الاستشعار وأنظمة الدفاع الجوي التي سيتم ربطها من أجل إعطاء إنذار مبكر واعتراض الهجمات.

وذكر المسؤول الإسرائيلي أنه؛ أصبح قريباً للغاية إعلان الاتفاق بالسماح للطيران الإسرائيلي باستخدام المجال الجوي السعودي.

من جهته قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض؛ نؤيد توسيع وتعميق العلاقات العربية الإسرائيلية.

وأشار موقع AXIOS أن البيت الأبيض يعمل على “خارطة طريق للتطبيع” بين الكيان الإسرائيلي والسعودية قبل زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط الشهر المقبل، وفقاً لأربعة مصادر أمريكية مطلعة على القضية.

في السياق ألمحت مسؤولة كبيرة أمام المُشرعين الأمريكيين، إلى أن دولاً عربية تتطلع إلى تقديم بادرات لتحسين العلاقات مع الكيان الإسرائيلي عندما يزور بايدن المنطقة.

وصرحت باربرا ليف، مساعدة وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، في جلسة استماع بالكونغرس، “نعمل في فضاء غير متاح علناً مع دولتين ليس لديهما بالفعل علاقات مع إسرائيل”.

وتقدم تعليقات ليف أكبر اعتراف علني من مسؤول أمريكي بأن الرحلة ستتزامن مع خطوات ملموسة للتوسع في التطبيع.

خلال رحلة تستغرق أربعة أيام من 13 إلى 16 يوليو/تموز المقبل، يخطط بايدن لزيارة الكيان الإسرائيلي والضفة الغربية المحتلة والمملكة العربية السعودية.

ومن شأن هذه الخطوة تمهيد الطريق أمام الرياض لتطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي، على الرغم من عدم توقع إقامة علاقات مباشرة.

وفي الشهر الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن المملكة “شريك” في البناء على اتفاقات التطبيع التي صاغتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.