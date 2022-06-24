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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..

اعتقالات بمحاولة اغتيال الرئيس التونسي، واستدارة في علاقات تركيا الخارجية

اعتقالات بمحاولة اغتيال الرئيس التونسي، واستدارة في علاقات تركيا الخارجية
الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. كشفت وزارة الداخلية التونسية ان لديها معلومات جدية وخطيرة بشأن مخطط يستهدف الرئيس قيس سعيد ومؤسسة الرئاسة التونسية بمشاركة اطراف داخلية وخارجية.

خاص بالعالم

من جهتها طالبت حركة النهضة الوزارة بالكشف عن هذه الاطراف المتورطة في مخطط استهداف الرئيس، مؤكدة ان السلطات تعمل على إرهاب وتخويف واقصاء حركة النهضة لا غير.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. شهدت السياسة الخارجية التركية انعطافة كبيرة خلال الاشهر الاخيرة حيث تراجعت انقرة عن بعض مواقفها التي كانت تعتبرها مبدئية وتقاربت مع جهات كانت تعتبرها الى وقت قريب بانها في خانة الغريم.

ومنها على سبيل المثال السعودية وكيان الاحتلال.. فقد قام وزير خارجية كيان الاحتلال يائير لابيد بزيارة انقرة واجرى مباحثات مع المسؤولين الاتراك، فيما كانت مثل هذه الزيارات في السابق خطا احمرا لدى القيادة التركية.

ومن هناك اطلق الوزير الاسرائيلي اتهامات ضد ايران اعتبرتها طهران بانها سخيفة وتهدفُ إلى تدميرِ العلاقات الإيرانية التركية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. اعتقالات بمحاولة اغتيال الرئيس التونسي، واستدارة في علاقات تركيا الخارجية

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