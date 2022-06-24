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الاتحاد الأوروبي يطالب تركيا باحترام الحدود اليونانية

الاتحاد الأوروبي يطالب تركيا باحترام الحدود اليونانية
الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

طالب قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تركيا باحترام سيادة وسلامة أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد بعد استمرار التوترات بين أنقرة وأثينا بشأن انتهاكات مزعومة للمجال الجوي في الأشهر الماضية.

العالم - أوروبا

وقال المجلس الأوروبي في بيان إنه "يجب على تركيا احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

وأعرب المجلس الأوروبي عن أمله في "أن تحترم تركيا القانون الدولي احترامًا كاملا، وأن تعمل على تهدئة التوترات لصالح الاستقرار الإقليمي في شرق البحر المتوسط​، وتعزيز علاقات حسن الجوار".

ونشب خلاف بين تركيا واليونان حول العديد من القضايا، من بينها الحقوق المتداخلة للمناطق الغنية بالنفط والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتحليق الطيران الحربي التركي في الأجواء اليونانية، وجزيرة قبرص المقسمة.

وتبادل الطرفان الانتقادات بشأن ما وصفته اليونان بانتهاكات مستمرة للمجال الجوي من قبل الطائرات التركية في مايو/ أيار الماضي، مما دفع الرئيس رجب طيب أردوغان إلى إلغاء محادثات التعاون الثنائي، واتهم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تركيا بممارسة "الاستفزاز".

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية التركية رفضها لما وصفته بتحشيد اليونان لمنع بيع مقاتلات "إف-16" لتركيا من الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، يوم الاثنين الماضي، في مؤتمر صحفي مع رئيس قبرص التركية، إرسين تتار، "قيام رئيس وزراء اليونان بالتحشيد لمنع بيع تركيا مقاتلات إف – 16 أمر غير مقبول، ونحن مصممون على حماية حقوقنا".

وتابع: "اليونان لن تحقق شيئا من العداء مع تركيا"، مؤكدا أن بلاده تؤيد "التعاون مع اليونان لا التوتر"، متهما أثينا بـ "انتهاك الحقوق الدولية".

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