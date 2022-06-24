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الاستحقاق الحكومي ومسار التشكيل

الجمعة ٢٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

حط القطار الحكومي على محطة ميقاتي ليتولى مجدداً تأليف الحكومة وتولي القيادة الى محطات يأمل اللبنانيون ان تكون اكثر امناً ومسؤولية من سابقاتها.

خاص بالعالم

انجز التكليف وفتحت ابواب البازار على التأليف وما يرافق العملية من توزيع لحصص وتناحر على حقائب ولعبة اوزان وقوى ستتحكم بالمشهد السياسي في القادم من الايام.

عين على الحكومة استحقاقها الذي تبنى عليه خطط الانقاذ والاصلاح والترسيم البحري وما بعد بعد معركة الرئاسة، والعين الاخرى على الاستحقاق الرئاسي وما يرسيه من معادلات سداسية الابعاد، عابرة للحدود تلامس تطورات المنطقة واعادة تموضع التوازنات الاقليمية وبل الدولية.

فماذا يخبئ هذا لبنان الصغير في لعبة الكبار؟

هل ستكون عملية التأليف بسلاسة التكليف، أم دونها عقبات ومفاجآت؟

ماذا عن معركة الرئاسة؟ وهل ينبأ المشهد بتسوية في الافق، أم ان الفراغ سيكون قدر اللبنانيين مجدداً؟

يناقش هذا الموضوع برنامج "استوديو بيروت" مع ضيف الحلقة:

رئيس مركز الارتكاز الاعلامي سالم زهران

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الاستحقاق الحكومي ومسار التشكيل

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