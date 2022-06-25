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محطات عراقیة..إنسانية الطب

السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

للطب دور مها في حياة الناس ويعتبر محورا اساسيا في ديمومة الحياة ومن هذا المنطلق تقوم بعض الدول في مساعدة دول اخرى التي تربطها معها أواصر محبة  متينة وهذا ما لمسنا في الجمهورية الاسلامية..

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