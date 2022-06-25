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عاصفة ترابية قادمة الى العراق خلال ساعات.. اليكم التفاصيل

عاصفة ترابية قادمة الى العراق خلال ساعات.. اليكم التفاصيل
السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

اعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، عن بدء موجة الغبار والعاصفة الترابية من بعد ظهر اليوم السبت وتستمر حتى صباح الأحد.

العالم-العراق

وقالت الهيئة في بيان، أن "البلاد ستتاثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي من بعد ظهر اليوم السبت وتؤدي الى تصاعد الغبار وحدوث عواصف ترابية ابتداءا من الموصل ثم تشمل اربيل واجزاء من دهوك والسليمانية وكركوك وتكريت والانبار وبغداد وديالى وكربلاء وبابل واجزاء من النجف".

واضافت ان "هذا الجو سيستمر حتى صباح يوم الاحد ومن المتوقع هطول زخات مطر رعدية في المنطقة الشمالية وخاصة الجبلية منها، وتنشط الرياح في المنطقتين الشمالية والوسطى الى (40-50) كم \ساعة ويكون مدى الروئية من 1-2 كموفي الغبار الشديد والعواصف الترابية اقل من 500 متر".

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