السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢
٠٧:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الجيش المالي يعلن 'تحييد' أكثر من 60 إرهابيا

الجيش المالي يعلن 'تحييد' أكثر من 60 إرهابيا
السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش المالي، "تحييد" أكثر من 60 إرهابيا، في منطقة بوسط البلاد حيث كان أكثر من 130 مدنيا قد قتلوا في الآونة الأخيرة.

العالم - افريقيا

وأوضح الجيش أنه "تم تحييد 50 إرهابيا" في منطقة ديالاسوغو "في أعقاب الهجوم الإرهابي على السكان ليل 18 إلى 19 يونيو".

كما أشار إلى "تحييد إرهابيين اثنين" في منطقة موندورو (وسط)، إضافة إلى "اعتقال 8 يشتبه في أنهم إرهابيون" في جنوب البلاد خلال عملية منفصلة.

وحملت الحكومة المالية إرهابيي جماعة ماسينا كاتيبا، مسئولية القتل الجماعي لـ132 مدنيا في ديالاسوغو وقريتين أخريين مجاورتين، وأعلنت أنها نفذت ضربات جوية ضد الجماعة.

غير أن هذه الجماعة المسلحة الموالية لتنظيم "القاعدة" نفت قتل 132 مدنيا في ثلاث قرى في مالي نهاية الأسبوع، وفق ما أفاد موقع "سايت" المتخصص بالإرهابيين.

والمجزرة التي وقعت في ديالاسوغو ومحيطها من أسوأ عمليات قتل المدنيين التي شهدتها مالي في السنوات الأخيرة.

وتغرق مالي في أزمة أمنية وسياسية وإنسانية حادة منذ بروز حركات التمرد الانفصالية والإرهابية في العام 2012 في الشمال. وامتد انتشار الإرهابيين إلى الوسط وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. ويضاف إلى ذلك العنف بين المجتمعات المحلية والعنف الإجرامي.

روابط ذات صلة

دول الساحل الإفريقي تبحث نقل مقر قوتها العسكرية من مالي

ايران تدين الهجوم الارهابي في مالي

فرنسا: جنودنا يغادرون مالي في نهاية الصيف

إرجاء الانتقال إلى الحكم المدني في مالي مدة عامين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فيديوغرافيك.. بدء عملية صب الخرسانة لمفاعل الوحدة الثانية بمحطة بوشهر النووية

الجيش المالي يعلن 'تحييد' أكثر من 60 إرهابيا

شاهد.. العالم، علی حافة تسونامي المجاعة

ايران ترسل شحنة ثالثة من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان

مصرع 18 مهاجرا أثناء محاولتهم اقتحام الحدود المغربية الإسبانية

أبو الغيط يحذر من خطر المجاعة في الصومال