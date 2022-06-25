الجيش المالي يعلن 'تحييد' أكثر من 60 إرهابيا

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وأوضح الجيش أنه "تم تحييد 50 إرهابيا" في منطقة ديالاسوغو "في أعقاب الهجوم الإرهابي على السكان ليل 18 إلى 19 يونيو".

كما أشار إلى "تحييد إرهابيين اثنين" في منطقة موندورو (وسط)، إضافة إلى "اعتقال 8 يشتبه في أنهم إرهابيون" في جنوب البلاد خلال عملية منفصلة.

وحملت الحكومة المالية إرهابيي جماعة ماسينا كاتيبا، مسئولية القتل الجماعي لـ132 مدنيا في ديالاسوغو وقريتين أخريين مجاورتين، وأعلنت أنها نفذت ضربات جوية ضد الجماعة.

غير أن هذه الجماعة المسلحة الموالية لتنظيم "القاعدة" نفت قتل 132 مدنيا في ثلاث قرى في مالي نهاية الأسبوع، وفق ما أفاد موقع "سايت" المتخصص بالإرهابيين.

والمجزرة التي وقعت في ديالاسوغو ومحيطها من أسوأ عمليات قتل المدنيين التي شهدتها مالي في السنوات الأخيرة.

وتغرق مالي في أزمة أمنية وسياسية وإنسانية حادة منذ بروز حركات التمرد الانفصالية والإرهابية في العام 2012 في الشمال. وامتد انتشار الإرهابيين إلى الوسط وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. ويضاف إلى ذلك العنف بين المجتمعات المحلية والعنف الإجرامي.