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الصحة العالمية: 920 حالة محتملة لالتهاب كبدي مجهول المنشأ عند الأطفال

الصحة العالمية: 920 حالة محتملة لالتهاب كبدي مجهول المنشأ عند الأطفال
السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيلها 920 حالة محتملة لالتهاب كبدي مجهول المنشأ عند الأطفال في 33 دولة حول العالم.

العالم - صحة

وجاء في بيان صادر عن المنظمة السبت، أنه حتى 22 يونيو تلقت منظمة الصحة العالمية بلاغات بـ920 حالة محتملة لإصابة الأطفال بالتهاب كبدي مجهول المنشأ في 33 دولة من 5 مناطق مختلفة.

ومنذ نشر البيان السابق بهذا الصدد في 27 مايو الماضي، تم تسجيل 270 إصابة محتملة جديدة.

وتطلبت 45 حالة عمليات جراحية لزراعة الأعضاء. وتوفي 18 طفلا بسبب المرض.

يذكر أن اندلاع حالات الالتهاب الكبدي لدى الأطفال تم تسجيله في بريطانيا في 5 أبريل الماضي، حيث أبلغت المملكة المتحدة منظمة الصحة العالمية بتسجيل 10 إصابات لدى أطفال سنهم دون الـ10 سنوات في أسكتلندا.

وحتى الآن تم تسجيل أكثر من نصف الحالات الإجمالية في أوروبا (460 حالة)، منها 267 في بريطانيا.

وفي المرتبة الثانية أمريكا، حيث تم تسجيل 383 إصابة، بما فيها 305 حالات في الولايات المتحدة.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن العدد الحقيقي للإصابات قد يكون أعلى من ذلك، نظرا للقدرات المحدودة لبرامج رصد الأمراض في بعض المناطق من العالم.

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