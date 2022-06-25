رسميا.. حمزة عبدي بري رئيسا للوزراء بالصومال

العالم- أفريقيا

جاء ذلك في جلسة عقدت في مقر البرلمان في العاصمة مقديشو، وحضرها 220 نائبا من أصل 275، يتشكل منهم مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، وفق مراسل الأناضول.

وقال رئيس البرلمان آدم محمد نور، خلال الجلسة، إن “جميع الأعضاء الحاضرين صوتوا لصالح منح الثقة لرئيس الوزراء الجديد حمزة عبدي برى، الذي يتعين عليه تشكيل حكومة توافقية في غضون ثلاثين يوما”.

وأضاف المسؤول الصومالي، أنه “بهذه النتيجة أصبح حمزة عبدي بري رسميا رئيسا للوزراء”.

فيما ذكر عبدي بري، عقب منحه الثقة، أنه سيشكل “حكومة توافقية في الأيام القادمة”.

وأضاف أن حكومته المقبلة “ستعطي أولوية لتحقيق استقرار سياسي ومعالجة مشكلة الجفاف إلى جانب قضايا عدة منها ملفات الأمن والاقتصاد والمصالحة”.

وبعد انتهاء التصويت، أدى رئيس الوزراء الجديد، اليمين الدستوري أمام رئيس المحكمة العليا في البلاد، باشي يوسف أحمد.

وشهدت بعض مناطق مقديشو، إجراءات أمنية مشددة تزامنا مع انعقاد جلسة منح الثقة لرئيس الوزراء الجديد.

يأتي منح الثقة لبري، بعد الانتخابات الرئاسية منتصف مايو/ أيار الماضي، والتي فاز فيها شيخ محمود، على منافسه الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو، عبر تصويت نواب البرلمان.